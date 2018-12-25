КАМАЗ намерен получить 500 млн рублей от продажи 39 тысяч автомобилей в 2019 году

25.12.18 10:42

© РИА Новости. Александр Демьянчук

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Группа "КАМАЗ" в 2019 году планирует реализовать 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Такой прогноз продаж предусмотрен в бизнес-плане группы утвержденном советом директоров ПАО "КАМАЗ" (материнская компания группы) на прошлой неделе.

"Бизнес-планом в 2019 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму до 15 млрд рублей. Чистая прибыль должна достигнуть 500 млн рублей при выручке в 197 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.