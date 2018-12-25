Жертвами автоаварии на Кубани стали шесть человек

25.12.18 10:53

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Шесть человек, включая ребенка, погибли в Краснодарском крае в результате столкновения "Волги" с минивэном, сообщили во вторник в пресс-службе Госавтоинспекции МВД.

"В 00:50 на 116 км автодороги "Краснодар - Кропоткин" водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем "ГАЗ-3110", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении "Пежо Боксер" под управлением водителя 1975 года рождения", - сказал представитель ГАИ во вторник "Интерфаксу".

В результате, по его словам, оба водителя, а также трое пассажиров "Волги" и несовершеннолетний пассажир "Пежо" 2007 года рождения погибли.