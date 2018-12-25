Пожар на шахте: строительные работы на объекте "Уралкалия" привели к гибели 9 человек
  
По американскому сценарию: США снимут санкции с части компаний Олега Дерипаски
   
План реанимации: ученые разработали программу по очистке бухты Золотой Рог в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
25.12.18 11:06

Запуск движения на 190 километрах трассы "Таврида" в Крыму намечен под Новый год

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Рабочее движение по первой очереди федеральной трассы "Таврида" в Крыму - по двум полосам от Керчи на востоке полуострова до Симферополя в центральной части - планируется открыть в ночь на 31 декабря, сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма во вторник.

"С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы "Таврида" - участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя. Движение будет запущено по двум полосам автодороги по одной в каждом направлении", - говорится в пресс-релизе.

На дороге будет действовать ограничение скорости до 60 км/час.

"Кроме того, дополнительные ограничения скорости предусмотрены в местах выезда на дорогу технологического транспорта. После завершения строительства и ввода дороги в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя составит 90 км/час", - уточняет Минтранса Крыма.

Как сообщалось, четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя, длина семи участков шоссе составит 250,7 км, общая стоимость объекта - 149,3 млрд рублей. Вся трасса должна быть сдана в декабре 2020 года. Семь участков трассы строит АО "ВАД" - компания, созданная в 1994 году в Санкт-Петербурге, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", в январе 2017 года перерегистрированная в Вологде.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется возвести 8-й участок шоссе протяженностью 7,5 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль.

Министерства экономического развития и финансов РФ считают целесообразным поручить АО "ВАД" делать восьмой участок шоссе. Финансово-экономический блок правительства полагает, что это позволит взаимоувязать проектные решения и сократить время и материальные издержки во время стройки. Трасса строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.

По данным "СПАРКа", выручка компании "ВАД" по итогам 2017 года составила около 55,387 млрд рублей, чистая прибыль - порядка 3,289 млрд рублей, чистые активы - примерно 3,807 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ на 2003 год, компанию контролируют Валерий Абрамов и Виктор Перевалов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.12.18 12:59
Около 7 млн кв.м реновационного жилья построят за пять лет в Москве
.
  25.12.18 12:48
Мосгорсуд отправил на пересмотр уголовное дело за экстремистский репост
.
  25.12.18 12:37
Десяток индивидуальных проектов станций метро согласовали в столице за 2018 год
.
  25.12.18 12:26
Водителей просят отказаться от личных авто, сугробы в Москве выросли до 29 см
.
  25.12.18 08:26
Расход электроэнергии и потребление газа в столице снижаются
.
  24.12.18 16:59
Экс-глава РАО Федотов дал признательные показания и заключил сделку со следствием – адвокат
.
  24.12.18 10:56
"Левитирующие" елки появятся в столичном парке "Зарядье"
.
  24.12.18 08:55
Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя
.
  24.12.18 08:34
Канатная дорога Лужники - Воробьевы горы переходит в платный режим работы
.
  21.12.18 17:47
Более 6,7 млрд рублей составит стоимость реконструкции ИНИОН


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket