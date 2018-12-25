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25.12.18 11:14

Крымэнерго намерено привлечь кредит на 1,5 млрд руб. на пополнение оборотных средств

© РИА Новости. Владимир Трефилов
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Совет министров Крыма разрешил ГУП "Крымэнерго" (Симферополь) открыть возобновляемую кредитную линию в банке "Россия" (Санкт-Петербург) с лимитом 1,5 млрд рублей на финансирование работы предприятия.

"Согласовать осуществление (. . .) заимствования в виде кредита в форме возобновляемой кредитной линии (. . .) с установлением максимального размера единовременной задолженности - 1,5 млрд рублей", - говорится в распоряжении крымского правительства, принятом на заседании во вторник в Симферополе.

Совмин Крыма определил, что предельная ставка по кредиту составит 11,5% годовых. Деньги пойдут на пополнение оборотных средств предприятия, оплату за электроэнергию, выплату зарплаты, уплату налогов, оплату товаров и услуг.

Срок заимствования - до 31 января 2020 года.

Согласно информации на сайте госзакупок, ранее, в конце января 2017 года, банк "Россия" и "Крымэнерго" заключили договор об открытии возобновляемой кредитной линии на 12 месяцев в размере 2 млрд рублей для финансировования текущей деятельности крымского ГУПа.

"Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания Крыма, создана в апреле 2014 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% уставного капитала "Крымэнерго" находятся в собственности Минтопэнерго республики. Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юридических лиц. На балансе ГУП "Крымэнерго" находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс. подстанций 6-10-35 кВ, 32,9 тыс. км линий электропередачи.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", выручка предприятия в 2017 году составила 13,848 млрд рублей, чистая прибыль - 528,984 млн рублей, чистые активы - 22,446 млрд рублей.

Банк "Россия" по итогам трех кварталов 2018 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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