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25.12.18 11:25

Непогода оставила без света 2,5 тыс. абонентов в Крыму

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Сильные дожди и штормовой ветер привели к отключению электричества в пяти районах Крыма, без света на утро вторника находятся 2,5 тыс. абонентов, сообщила пресс-служба "Крымэнерго".

"Больше всего пострадали сети Ленинского, Белогорского, Раздольненского, Бахчисарайского, Черноморского районов, а также города Бахчисарай. За сутки 24 декабря отключались 32 ЛЭП 6-10 кВ. Энергетики устраняют повреждения, работы затрудняет сильный ветер, раскисший из-за дождя грунт. По состоянию на 8:00 мск обесточены 12 ВЛ 10 кВ (8 из них - частично)", - говорится в пресс-релизе.

По данным энергетиков, восстановления электроснабжения ожидают около 2,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах (10 - частично). Больше всего обесточенных - более 1,1 тыс. абонентов - в Бахчисарае.

Крымское управление МЧС объявило на 24-25 декабря штормовое предупреждение: в связи с прохождением холодного фронта в регионе идут сильные дожди, дует юго-западный ветер с переходом на северо-западный скоростью 20-25 м/с.

В республике Крым проживают 1,9 млн человек.

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