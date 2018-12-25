Навка и Бережная выступят на губернаторских елках в Петербурге

25.12.18 11:32

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Праздники новогодней елки для учеников 1-4 классов Петербурга пройдут в Ледовом дворце с 25 по 30 декабря, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Представление смогут посмотреть более 214 тысяч ребят, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них будут выделены специальные места в зрительном зале, а также предусмотрено сопровождение на время пребывания во дворце.

Постановщик ледового шоу - участник Олимпийских игр и Чемпионатов мира, известный фигурист Пётр Чернышёв. Главные роли исполнят Олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Елена Бережная и Фёдор Климов.

"Под музыку Петра Чайковского профессиональные спортсмены продемонстрируют сложные элементы фигурного катания. Оригинальные декорации, современные спецэффекты, головокружительные трюки создадут по-настоящему волшебную атмосферу новогоднего праздника", - говорится в сообщении.