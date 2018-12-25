Главу фирмы в Поморье будут судить за незаконную рубку леса на 13 млн рублей

25.12.18 11:53

© РИА Новости. Александр Кондратюк

25 декабря. Interfax-Russia.ru - В Архангельской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора акционерного общества, обвиняемого в хищении леса в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона во вторник.

"По данным следствия, в 2014 году руководитель организации через подконтрольные фирмы организовал работы по незаконной вырубке многовековых деревьев на территории Вельского района Архангельской области. Общий объем похищенного леса составил порядка 226 тыс. кубометров. В дальнейшем обвиняемый продавал полученную деловую древесину третьим лицам", - говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе, в результате противоправной деятельности государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 13,5 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что незаконная рубка леса и его реализация совершались с использованием многочисленных фиктивных организаций.

"Исследовался большой объем документов финансово-хозяйственной деятельности за длительный период времени, проводились многочисленные судебно-компьютерные экспертизы изъятых электронных носителей информации. Сотрудники органов внутренних дел устанавливали покупателей похищенного леса. Следственные действия проводились не только в разных районах Архангельской области, но и в других регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Вологде", - отмечается в сообщении.

В настоящее время материалы уголовного дела по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) направлены в суд.