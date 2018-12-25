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25.12.18 12:04

Воронежская область обсуждает возможность продажи Воронежгорэлектросети "МРСК Центра"

© РИА Новости. Михаил Климентьев
25 декабря. Interfax-Russia.ru - ПАО "МРСК Центра" проявляет интерес к приобретению МУП "Воронежская горэлектросеть", сообщил журналистам губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Для нас было бы лучшим решением, если бы этот актив перешел в МРСК (. . .) Их интерес к "Горэлектросети" - предварительно разговоры с ними были, они подтверждают заинтересованность", - сказал А.Гусев. По его словам, в настоящее время властям необходимо договориться о "ключевых условиях" - цене и сроках. "Будет ли это продажа акций или продажа имущества, но я предпочитаю (в данном случае - ИФ) продавать пакет акций", - сказал губернатор.

Он напомнил, что задачу по консолидации сетевого хозяйства ранее поставили на федеральном уровне.

Ранее А.Гусев сообщал, что процесс акционирования МУП "Воронежская горэлектросеть" завершится в январе 2019 года, власти рассматривают вопрос выхода из госучастия или сохранения блокирующего пакета акций. "Еще раз проведем переговоры со всеми заинтересованными структурами и поймем, нужно ли нам продавать 100% пакет акций, с тем чтобы выручить максимальное количество средств, или все же оставить у себя блокирующий пакет 25%+1. Мы подумаем. Есть некие риски технологические. Мы финансовый рынок просто сравним, если поймем, что рисков нет, возможно, 100% продадим, если поймем, что нужно подстраховаться - значит, блокирующий пакет будем оставлять себе", - говорил он.

Решение об акционировании МУП власти приняли в октябре 2017 года, когда администрация Воронежа отказалась от продажи активов компании. Арбитражный суд Воронежской области 4 сентября 2017 года полностью удовлетворил иск администрации Воронежа к МУП "Воронежская горэлектросеть" о признании недействительными результатов открытого конкурса по продаже имущества муниципального предприятия.

Решение о продаже МУП было принято в связи со снижением темпов роста выручки и прибыли предприятия в сравнении с фактической инфляцией. Власти Воронежа в начале 2017 года выставили на продажу свыше 17 тыс. объектов горэлектросети, в том числе распределительные пункты, трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные линии электропередачи, спецтехнику.

МУП "Воронежгорэлектросеть" является крупнейшей территориальной сетевой организацией Воронежа, занимая около 70% рынка. Основные виды деятельности - оказание услуг по передаче электроэнергии и технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Основным акционером "МРСК Центра" является ПАО "Россети" (MOEX: RSTI), которое владеет 50,2%. Также акционерами компании являются структуры Prosperity Capital Management (UK) Limited, которому в общей сложности принадлежит 21,21%.

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