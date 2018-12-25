Количество обманутых дольщиков в Тульской области за год сократилось в пять раз

25.12.18 12:15

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - В Тульской области значительно улучшилась ситуация по решению жилищных проблем обманутых дольщиков, в реестр пострадавших включено 16 человек, сообщила министр строительства и ЖХ региона Элеонора Шевченко на совещании в облправительстве.

"Инспекция по стройнадзору ведет реестр пострадавших дольщиков. В начале года в нем находилось 89 человек. В результате проводимой работы удалось снизить число дольщиков в реестре до 16 человек", - сказала Э.Шевченко.

Министр отметила, что в регионе 47 застройщиков ведут работы с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 154 объектах. Это около 20 тыс. квартир общей площадью более миллиона квадратных метров.

В нынешнем году, по ее словам, ряд объектов был на особом контроле правительства Тульской области. Это было обусловлено неоднократным переносом сроков ввода этих объектов и снижением темпов их строительства.

В частности, это объекты таких застройщиков, как ООО "СтройСервисПроект" (ЖК "Скуратовский"), ООО "Газстройконструкция" (дома в Щекино и Ясногорске), АО "Инвестиционно-строительная компания" (ЖК "Александровский парк"), ООО "Восход" (ЖК "Вертикаль").

По словам Э.Щербаковой, наблюдается положительная динамика по сдаче домов в ЖК "Вертикаль". В начале декабря была сдана вторая очередь домов жилого комплекса.

Ранее сообщалось, что Тульская область приняла "дорожную карту" по проблемам долевого строительства.