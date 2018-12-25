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25.12.18 12:37

Десяток индивидуальных проектов станций метро согласовали в столице за 2018 год

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Десять проектов новых станций метрополитена согласовала Москомархитектура за 2018 год, сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

"За последние годы мы, безусловно, сделали большой шаг в плане качества проектов новых станций. Они интересные, индивидуальные и отражают наше время", - рассказал С.Кузнецов.

Он отметил, что среди согласованных в этом году восемь станций Большой кольцевой линии: "Рубцовская", "Проспект Вернадского", "Аминьевское шоссе", "Авиамоторная", "Шереметьевская", "Нижние Мневники", "Улица Народного Ополчения" и "Воронцовская".

Помимо этого, был согласован проект нового вестибюля станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии, а также проект станции "Косино" Некрасовской линии.

Главный архитектор Москвы подчеркнул, что все станции выполнены по индивидуальным проектам. Так, в основу концепции станции "Нижние Мневники" легло объединение разных частей станции свободно стоящими красными опорами. В центре платформы архитекторы сформировали красный "объект", элементы которого повторяются в разных частях станции.

На станции "Шереметьевская" вестибюль будет держаться на опорах в виде шаров, по шесть метров в диаметре каждый. В отделке архитекторы предлагают использовать натуральный камень - светлый для опор и потолков и темный для пола.

До конца 2023 года в столице планируется построить и открыть 134 км линий метро и 55 станций, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"За пять лет мы построим 134 км линий метро, 55 станций и семь депо для обслуживания и ремонта поездов. Безусловно, мегапроектом этого периода станет Большая кольцевая линия метро (БКЛ). Протяженность новой ветки с 31 станцией составит 70 км. Она улучшит транспортную доступность для жителей 25 районов города", - отметил М.Хуснуллин журналистам во вторник.

Он также сообщил, что в этот период будут продолжены работы по продлению существующих линий - Сокольнической, Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской.

"Кроме того, создан масштабный задел на будущее. Перспектива нового строительства предусматривает фактическое удвоение существующей системы метрополитена и обеспечит шаговую доступность метро для 95% москвичей", - добавил М.Хуснуллин.

В этом году в столице построено и открыто рекордное за всю историю московского метростроения количество станций - 17.

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