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25.12.18 12:59
Около 7 млн кв.м реновационного жилья построят за пять лет в Москве
"Программа реновации жилья станет строительным и экономическим драйвером развития всего города. По нашим прогнозам, в ближайшие пять лет для переселенцев будет построено около 7 млн кв.м жилья", - сказал М.Хуснуллин журналистам во вторник.
Он пояснил, что до конца 2023 года планируется предоставить новые квартиры примерно 170 тыс. горожан.
"В течение уже следующего года мы планируем завершить разработку и утвердить необходимую градостроительную документацию, определить этапы реализации программы и начать строительство "стартовых" жилых домов площадью 5 млн кв.м", - рассказал М.Хуснуллин.
Он напомнил, что в программу включен 5 171 многоквартирный дом, 350 тыс. квартир будет переселено. В результате реализации программы 1 млн москвичей получит новые квартиры.
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