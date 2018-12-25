Около 7 млн кв.м реновационного жилья построят за пять лет в Москве

25.12.18 12:59

© РИА Новости. Евгений Самарин

25 декабря. Interfax-Russia.ru - В ближайшие пять лет в рамках столичной программы реновации будет построено около 7 млн кв.м жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Программа реновации жилья станет строительным и экономическим драйвером развития всего города. По нашим прогнозам, в ближайшие пять лет для переселенцев будет построено около 7 млн кв.м жилья", - сказал М.Хуснуллин журналистам во вторник.

Он пояснил, что до конца 2023 года планируется предоставить новые квартиры примерно 170 тыс. горожан.

"В течение уже следующего года мы планируем завершить разработку и утвердить необходимую градостроительную документацию, определить этапы реализации программы и начать строительство "стартовых" жилых домов площадью 5 млн кв.м", - рассказал М.Хуснуллин.

Он напомнил, что в программу включен 5 171 многоквартирный дом, 350 тыс. квартир будет переселено. В результате реализации программы 1 млн москвичей получит новые квартиры.