Дизтопливо на АЗС в Самарской области подорожало за неделю на 55 копеек

25.12.18 13:12

© РИА Новости. Евгений Одиноков

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Средняя розничная цена дизельного топлива в Самарской области возросла за период с 17 по 24 декабря на 1,2% и составила 47,17 рубля за литр, говорится в материалах Самарастата.

Неделей ранее этот вид топлива в регионе продавался в рознице в среднем по 46,62 рубля за литр, подорожав по сравнению с уровнем предшествующей недели на 57 копеек (на 1,2%).

Таким образом, дизтопливо на АЗС в регионе дорожает вторую неделю подряд.

Средняя цена бензина марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98 за две последние недели не изменилась.

По данным управления ФАС России по Самарской области, крупными розничными продавцами бензина и дизельного топлива в регионе являются АО "Самаранефтепродукт" (входит в НК "Роснефть" (MOEX: ROSN)), ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт", ООО "Татнефть-АЗС Центр" и ООО "АЗС Регион Поволжье". Независимые игроки занимают около 10% регионального розничного рынка.

Ранее со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщалось о возможности роста стоимости дизельного топлива в связи с переходом с летнего на зимнее, это соответствует договоренностям правительства и нефтяников о стабилизации топливного рынка РФ.

В начале ноября правительство, вертикально-интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора в ходе совещания у Д.Козака договорились сдерживать цены на топливо до конца марта 2019 года.