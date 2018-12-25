Экс-главу Удмуртии Соловьева этапируют в республику, где его будут судить по делу о взятках

25.12.18 13:23

© РИА Новости. Максим Блинов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев будет этапирован в республику для участия в судебном процессе по своему уголовному делу, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе управления судебного департамента при Верховном суде региона во вторник.

"Он находится в Москве. Его сюда этапируют. Он должен быть сам (на суде - ИФ). По крайней мере, нет ходатайства о том, чтобы без него проводилось предварительное слушание", - сказал собеседник агентства.

Дело будет рассматриваться в селе Завьялово под Ижевском.

На предварительном слушании суд также рассмотрит вопрос о мере пресечения для А.Соловьева.

Ранее сообщалось, что предварительные слушания по делу А.Соловьева начнутся в Удмуртии 28 декабря.

А.Соловьев был задержан 4 апреля прошлого года, арестован, а затем переведен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2014-2016 годах А.Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания кадастровых услуг имущественного характера.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.