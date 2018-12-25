Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

25.12.18 13:34

© РИА Новости. Максим Богодвид

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Брасовский районный суд Брянской области отказал осужденному в Петербурге организатору убийства Галины Старовойтовой Юрию Колчину в условно-досрочном освобождении, сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы во вторник.

"Суд, рассмотрев ходатайство, поданное в порядке статьи 79 УК РФ, вынес постановление об отказе в условно-досрочном освобождении. Против удовлетворения ходатайства возражала администрация ИК-4 строгого режима УФСИН Брянской области. Ю.Колчин имеет 25 взысканий, характеризуется отрицательно, на путь исправления не встал", - отмечается в сообщении.

Потерпевший по уголовному делу об убийстве Г.Старовойтовой Руслан Линьков, работавший ее помощником, также возражал против заявленного ходатайства.

Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Г.Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

Ю.Колчин - уроженец города Дятьково Брянской области. Он был арестован в октябре 2002 года. В июне 2005 года горсуд Санкт-Петербурга признал его виновным в организации убийства Г.Старовойтовой и приговорил к 20 годам лишения свободы. С учетом ареста он отбыл в местах заключения 16 лет.

Тогда же был осуждён исполнитель убийства Виталий Акишин, он получил 23,5 года лишения свободы.

За соучастие в организации убийства в августе 2015 года был осужден экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей.

Мм ис