В НАО завершается создание природного заказника на острове Колгуев

25.12.18 13:45

© РИА Новости. Лев Поликашин

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Экологи завершают работу по созданию природного заказника регионального значения на острове Колгуев в Ненецком автономном округе (НАО), сообщил директор Баренц-отделения WWF Олег Суткайсис в Мурманске во вторник.

"Сейчас в Ненецком округе мы завершили один из последних этапов по созданию заказника на острове Колгуев", - сказал О.Суткайсис журналистам, подводя итоги работы Баренц-отделения в 2018 году.

Экологи отмечают, что необходимость создания заказника связана с уникальностью острова. На Колгуеве "самое массовое скопление гусиных, водоплавающих птиц (в Арктике)" - белолобого гуся, тундрового гуменника и белощекой казарки.

Идея создания заказника на Колгуеве обсуждалась с 2014 года. Однако, как пояснил О.Суткайсис, "Ненецкий округ в те годы в большой степени зависел от Архангельской области, в том числе, в полномочиях по охране окружающей среды", однако затем произошло перераспределение полномочий, и в настоящее время команда нового губернатора НАО Александра Цыбульского сфокусировалась на задаче по созданию нового заказника.

"В конце ноября у нас прошла очень продуктивная встреча с губернатором Ненецкого округа (...) Что нас порадовало, он предложил сформировать рабочий план мероприятий на год-два, чтобы мы от совещаний перешли к делам, в первую очередь, к созданию заказника на острове Колгуев", - добавил пресс-секретарь Баренц-отделения WWF Дмитрий Рябов.

В 2014 году пресс-служба администрации НАО сообщала, что Колгуев может получить статус природного заказника регионального значения. Отмечалось, что высокая численность гусеобразных птиц на Колгуеве не имеет аналогов в Арктике. Практически остров поддерживает треть общеевропейской гнездовой популяции белолобого гуся, тундрового гуменника и белощекой казарки.