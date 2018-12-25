Проезд в свердловских электричках с 1 января подорожает в среднем на 3,5%

25.12.18 14:07

© РИА Новости. Александр Кондратюк

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на пригородные железнодорожные перевозки пассажиров, с 1 января 2019 года они поднимутся в среднем на 3,5%, сообщает пресс-служба АО "Свердловская пригородная компания" (СПК, "дочка ОАО "РЖД").

Так, тариф установлен в размере 30 рублей за поездку на расстояние до 5 км, 60 рублей - 16-25 км, 91 рублей - 36-55 км, 122 рублей - 76-95 км, 198 рублей - от 181 км

Стоимость проезда электропоездом "Ласточка" по маршруту Екатеринбург - Нижний Тагил составит 280 рублей (ранее - 270 рублей), по маршруту Екатеринбург - Кузино - 155 рублей (150 рублей), по маршруту Екатеринбург - Каменск-Уральский - 235 рублей (226 рублей), по маршруту Екатеринбург - Талица - 450 рублей (ранее не курсировал).

"Последний раз тарифы индексировались 1 января 2018 года. Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно РЭК Свердловской области с учетом инфляционных процессов", - отмечается в сообщении.

По данным Свердловскстата, инфляция в Свердловской области в ноябре выросла на 0,5%, с начала года - на 2,8%.

АО "Свердловская пригородная компания" создано в 2005 году. ОАО "Российские железные дороги" владеет 51% акций СПК, Мингосимущество Свердловской области - 49% акций.