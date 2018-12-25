Все медучреждения Тульской области к 2025 году будут оснащены телемедицинскими комплексами

25.12.18 13:56

© РИА Новости. Сергей Пятаков

25 декабря. Interfax-Russia.ru - В Тульской области для повышения доступности медицинского обслуживания на селе организовано обследование жителей с использованием мобильных телемедицинских комплексов, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Третьякова.

"Регион приобрел пять мобильных телемедицинских комплексов. Это повысило доступность консультаций врачей для сельских жителей. Мобильные комплексы используются в Новомосковской, Узловской, Алексинской, Ефремовской и Щекинской больницах", - сказал А.Третьяков.

Кроме того,77 стационарных комплексов используются круглосуточно для диагностики и лечения пациентов, а также для консультаций и непрерывного обучения медицинских специалистов. В нынешнем году проведено более 3,3 тыс. телемедицинских сеансов и 216 обучающих конференций для медиков.

"В рамках национального проекта "Цифровой контур здравоохранения" в период с 2019 по 2024 годы запланировано дооснащение телемедицинскими комплексами всех государственных учреждений здравоохранения, имеющих в структуре ФАПы", - подчеркнул министр.

В числе важных задач министр назвал плановую замену медицинского оборудования в лечебных учреждениях области. Составлен перечень необходимого медицинского оборудования. Первоочередная потребность – по реанимационному и хирургическому профилям.

Часть медицинского оборудования произведена на тульских предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Так, лечебно-диагностические комплексы "Ангел" завода "Сплав" устанавливаются сейчас в удаленных амбулаториях и больницах, не имеющих в своей структуре реанимационных отделений. Первым комплекс поступил в амбулаторию "Рассвет", его начнут использовать уже в этом году.

В облправительстве отмечают, что к сети Интернет и региональной информационной системе здравоохранения подключены 351 фельдшерско-акушерский пункт, еще семь новых - в 2019 году.Кроме того, внедряется проект по использованию системы распознавания снимков на предмет наличия признаков онкологии.