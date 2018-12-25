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25.12.18 14:18
Многопрофильный госпиталь "Мать и дитя" откроется в 2019 году в Тюмени - губернатор
"В 2019 году планируем приступить к строительству областного онкологического центра", - сказал А.Моор.
Кроме того, в Тюмени планируется построить областную специализированную детскую больницу.
По словам губернатора, ее строительство планируется начать в 2020 году.
"В марте 2019 года в Тюмени откроется госпиталь "Мать и дитя", - добавил А.Моор.
Он также подчеркнул, что в ближайшие годы будет завершена реализация масштабного проекта "Медгород".
Ранее сообщалось, MD Medical Group (MDMG), управляющая сетью клиник "Мать и дитя", вложит 3,5 млрд рублей в строительство многопрофильного госпиталя в Тюмени, ежегодно в нем будет оказываться помощь 250 тыс. пациентам.
Высокотехнологичный лечебно-диагностический комплекс "Медицинский город" расположен в пригороде Тюмени и объединяет в себе несколько крупных медцентров.
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