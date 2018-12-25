Многопрофильный госпиталь "Мать и дитя" откроется в 2019 году в Тюмени - губернатор

25.12.18 14:18

© РИА Новости. Владимир Трефилов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Несколько крупных медицинских центров появится в Тюмени в ближайшие годы, сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции во вторник.

"В 2019 году планируем приступить к строительству областного онкологического центра", - сказал А.Моор.

Кроме того, в Тюмени планируется построить областную специализированную детскую больницу.

По словам губернатора, ее строительство планируется начать в 2020 году.

"В марте 2019 года в Тюмени откроется госпиталь "Мать и дитя", - добавил А.Моор.

Он также подчеркнул, что в ближайшие годы будет завершена реализация масштабного проекта "Медгород".

Ранее сообщалось, MD Medical Group (MDMG), управляющая сетью клиник "Мать и дитя", вложит 3,5 млрд рублей в строительство многопрофильного госпиталя в Тюмени, ежегодно в нем будет оказываться помощь 250 тыс. пациентам.

Высокотехнологичный лечебно-диагностический комплекс "Медицинский город" расположен в пригороде Тюмени и объединяет в себе несколько крупных медцентров.