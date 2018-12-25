Самый крупный на Ставрополье приют для животных открыли в Кисловодске

25.12.18 14:29

© РИА Новости. Антон Денисов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Приют для бездомных животных открыли в пригороде Кисловодска (Ставропольский край), он уже наполовину заполнен, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Заведение рассчитано на единовременное содержание ста собак, десяти кошек, трех парнокопытных - это самый крупный приют на Ставрополье. В приют на содержание уже доставлены 50 собак", - говорится в сообщении.

Помимо боксов для животных в приюте предусмотрена ветеринарная лечебница, а также административно-хозяйственный блок. Боксы для животных и другие сооружения выполнены из металлоконструкций и утеплены сэндвич панелями, отмечено в пресс-релизе.

Обслуживать приют будут 15 человек.