На защиту Северного Кавказа от ЧС необходимо около 86 млрд рублей

25.12.18 14:42

© РИА Новости. Михаил Фомичев

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ одобрило подпрограмму строительства системы инженерных сооружений для защиты от стихийных бедствий на Северном Кавказе, сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев журналистам во вторник.

"Предварительно посчитали: на весь комплекс мероприятий (строительство инженерных сооружений и переселение людей из лавиноопасных районов - ИФ) - порядка 86 млрд руб. Это сумма большая, но с переселением, подчеркиваю. На создание инженерных систем нужно порядка 36 млрд руб. Это наши предварительные расчеты, мы их постоянно совершенствуем, уточняем", - сказал он.

Министр также отметил, что инициатива по созданию специальной подпрограммы в структуре госпрограммы развития СКФО на период до 2035 года одобрена правительством РФ, на эти мероприятия выделено 500 млн руб., которые направят на разработку проектно-сметной документации.

"Первый шаг сделан - правительство одобрило инициативу министерства, выделены первые деньги - это, конечно, мало. Но это уже первый шаг. Эти деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации, чтобы шаг за шагом мы могли бы эту систему развивать. Без этой системы мы не сможем обеспечить безопасность людей на Северном Кавказе", - пояснил С.Чеботарев.