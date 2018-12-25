Космос не при чем: ученые опровергли информацию о падении метеорита в Хабаровском крае
  
План реанимации: ученые разработали программу по очистке бухты Золотой Рог в Приморье
   
Пожар на шахте: строительные работы на объекте "Уралкалия" привели к гибели 9 человек
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
25.12.18 15:07

Международный экономический форум состоится на Северном Кавказе в 2019 году - Минкавказа

© РИА Новости. Алексей Куденко
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Северного Кавказа проведут в 2019 году на территории СКФО первый Кавказский международный экономический форум, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев журналистам во вторник.

"Кавказский международный экономический форум пройдет в 2019 году. Проект указа уже есть, он согласован", - сказал С.Чеботарев.

Министр отметил, что российская международная площадка на Северном Кавказе станет центром принятия решений по вопросам взаимодействия со странами Каспийского региона, Ближнего Востока и Восточной Африки, Индии, Турции и Китая.

По его словам, в настоящее время интерес к форуму проявили власти, бизнес и представители общественности, в частности, Азербайджана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Казахстана, Туркмении, Ирана, Турции, Китая, арабских стран.

Конкретное место проведения форума министр не назвал, но отметил, что он состоится, скорее всего, на юге Ставропольского края.

"Мы выбрали (время проведения форума - ИФ) осень, ориентировочно - ноябрь, чтобы поменьше туристов было. И дома отдыха, санатории - они будут свободны. Мы посчитали, что примерно 1,5 тыс. участников и гостей можно будет разместить, создать комфортные условия для работы ", - сказал С.Чеботарев.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.12.18 12:59
Около 7 млн кв.м реновационного жилья построят за пять лет в Москве
.
  25.12.18 12:48
Мосгорсуд отправил на пересмотр уголовное дело за экстремистский репост
.
  25.12.18 12:37
Десяток индивидуальных проектов станций метро согласовали в столице за 2018 год
.
  25.12.18 12:26
Водителей просят отказаться от личных авто, сугробы в Москве выросли до 29 см
.
  25.12.18 08:26
Расход электроэнергии и потребление газа в столице снижаются
.
  24.12.18 16:59
Экс-глава РАО Федотов дал признательные показания и заключил сделку со следствием – адвокат
.
  24.12.18 10:56
"Левитирующие" елки появятся в столичном парке "Зарядье"
.
  24.12.18 08:55
Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя
.
  24.12.18 08:34
Канатная дорога Лужники - Воробьевы горы переходит в платный режим работы
.
  21.12.18 17:47
Более 6,7 млрд рублей составит стоимость реконструкции ИНИОН


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket