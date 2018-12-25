Международный экономический форум состоится на Северном Кавказе в 2019 году - Минкавказа

25.12.18 15:07

© РИА Новости. Алексей Куденко

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Северного Кавказа проведут в 2019 году на территории СКФО первый Кавказский международный экономический форум, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев журналистам во вторник.

"Кавказский международный экономический форум пройдет в 2019 году. Проект указа уже есть, он согласован", - сказал С.Чеботарев.

Министр отметил, что российская международная площадка на Северном Кавказе станет центром принятия решений по вопросам взаимодействия со странами Каспийского региона, Ближнего Востока и Восточной Африки, Индии, Турции и Китая.

По его словам, в настоящее время интерес к форуму проявили власти, бизнес и представители общественности, в частности, Азербайджана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Казахстана, Туркмении, Ирана, Турции, Китая, арабских стран.

Конкретное место проведения форума министр не назвал, но отметил, что он состоится, скорее всего, на юге Ставропольского края.

"Мы выбрали (время проведения форума - ИФ) осень, ориентировочно - ноябрь, чтобы поменьше туристов было. И дома отдыха, санатории - они будут свободны. Мы посчитали, что примерно 1,5 тыс. участников и гостей можно будет разместить, создать комфортные условия для работы ", - сказал С.Чеботарев.