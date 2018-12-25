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25.12.18 15:18

ВАД построит всю трассу "Таврида" в Крыму

© РИА Новости. Игорь Зарембо
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство России назначило АО "ВАД" подрядчиком последнего, восьмого этапа федеральной трассы "Таврида" в Крыму, таким образом, компания построит все шоссе, проходящее с востока через центр на юго-запад полуострова.

Как говорится в распоряжении кабмина от 22 декабря, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, "ВАД" и департамент транспорта Севастополя должны заключить контракты на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на 8-м участке "Тавриды". Стоимость проектно-изыскательских работ составляет 213 млн рублей, строительно-монтажных - 11,144 млрд рублей с учетом прогнозных индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития РФ.

"Общая цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может быть превышена", - отмечается в документе.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, было выбрано единственным исполнителем работ по строительству семи участков трассы. Длина семи участков шоссе составит 250,7 км, эти семь участков должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.

Общая стоимость проекта оценивалась в 149,3 млрд рублей, однако в сентябре 2018 года правительство России увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей. На дополнительные средства планируется возвести 8-й участок шоссе протяженностью 7,5 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль. По прогнозам представителей Минэкономразвития России, этот участок будет введен в 2021 году.

Министерства экономического развития и финансов РФ ранее заявляли, что считают целесообразным поручить АО "ВАД" делать восьмой участок шоссе. Финансово-экономический блок правительства пояснял, что это позволит взаимоувязать проектные решения и сократить время и материальные издержки во время стройки.

Трасса строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.

Рабочее движение по первой очереди "Тавриды" - по двум полосам от Керчи до Симферополя - планируется открыть в ночь на 31 декабря 2018 года.

"ВАД" также построил автоподход - четырехполосную дорогу протяженностью 8,6 км и стоимостью 6,9 млрд рублей, которая соединила 19-километровый Крымский мост со строящейся трассой "Таврида". Рабочее движение по автоподходу запущено в мае этого года, одновременно с открытием движения легковых машин и автобусов по мосту через Керченский пролив.

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