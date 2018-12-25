"Ямальские олени" в 2019г планируют начать поставки оленьих шкур - власти ЯНАО

25.12.18 15:55

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Муниципальное предприятие "Ямальские олени" в 2019 году планирует выйти на рынок поставок оленьих шкур, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В настоящее время в ЯНАО оленьи шкуры экспортирует только МУП "Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" (ЯНАО), в 2018 году оно поставило финской фирме Lapin Nahka 5,5 тыс. оленьих шкурок.

Куда именно будут поставляться шкуры "Ямальских оленей", пресс-служба не сообщает.

В 2018 году "Ямальские олени" поставили в Финляндию 450 тонн оленины, "Паюта" - впервые направил в Германию партию оленины в 32 тонны.

По словам директора департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Виктора Югая, которые приводятся в сообщении, повышения объема заготовок оленины к уровню прошлого года не прогнозируется, что связано с неблагоприятными погодными условиями в период отела оленей весной 2018 года.

"При этом уровень государственной поддержки производителей продукции оленеводства не снижен, более того, мы повысили его на 18%", - подчеркнул В.Югай.

Он также напомнил, что с 2019 года округ начнет предоставлять гранты на развитие оленеводства. В бюджете региона на эти цели запланировано два гранта по 15 млн рублей.

Lapin Nahka занимается изготовлением изделий из оленьих шкур с 1969 года. Свою продукцию, а это в основном украшения и аксессуары из меха и кожи, поставляет в 35 стран. Материал закупается в Финляндии, Норвегии, Швеции и России (Республике Коми, Ненецком автономном округе и Мурманской области). В год на предприятии обрабатывается около 100 тыс. шкур. Как сообщалось, в 2016 году владелец компании Харри Покка приезжал на Ямал в поисках потенциальных поставщиков сырья.

Сообщалось также, что "Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" в конце 2017 года получил право на поставки мяса северного оленя в страны Евросоюза. До этого времени оленину в ЕС экспортировал только один производитель - муниципальное предприятие "Ямальские олени".

На выставке "Зеленая неделя" в Берлине в январе "Паюта" заключил свой первый контракт с германской P.Koever e.K на поставку 32 тонн мяса в год с перспективой увеличения объема до 100 тонн в год. "Ямальские олени" подписали контракт с финской PolaricaOy на поставку 500 тонн оленины.

МП "Ямальские олени" занимается переработкой оленины, закупая сырье у частных оленеводов и оленеводческих предприятий.