Самарские власти заинтересованы в создании в регионе транспортно-логистического центра

25.12.18 16:45

© РИА Новости. Александр Гальперин

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Самарской области заинтересованы в сотрудничестве с ОАО "РЖД" по вопросу создания в регионе транспортно-логистического центра (ТЛЦ), сообщает издание филиала РЖД - Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

"В настоящее время решения о создании подобных транспортно-логистических центров приняты по всем федеральным округам, и только в Приволжском территория размещения центра пока не определена", - отмечается в публикации.

Издание сообщает, что предварительно рассматривалось несколько площадок под ТЛЦ, в том числе станция Кинель и контейнерная площадка станции Безымянка.

"Будет сформирована рабочая группа, куда войдут эксперты региональных министерств, в том числе Минсельхоза, заинтересованного в продвижении местной сельскохозяйственной продукции на международных рынках, железнодорожных структур, а также представители научного сообщества", - говорится в статье.

Другим перспективным направлением сотрудничества издание называет проект по строительству железнодорожной ветки к особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти", поскольку предприятия и потенциальные резиденты ОЭЗ заинтересованы в развитии крупнотоннажных перевозок.

К настоящему времени проработан вариант прокладки ж/д ветки от существующей станции Тольятти на территорию ОЭЗ "Тольятти".

"Данный вариант по согласованию с правительством Самарской области принят за основной и далее будет прорабатываться возможность реализации проекта с применением концессионной схемы", - говорится в публикации.

Протяженность пути по этому варианту составляет 14 км.

Ранее в декабре сообщалось со ссылкой на главу самарского Минэкономразвития Дмитрия Богданова, что провести железную дорогу в ОЭЗ "Тольятти" - это "задача ближайших двух лет".