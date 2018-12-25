Мужчина ранил врача из травматического оружия в петербургском медцентре и покончил с собой

25.12.18 17:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Пациент медицинского центра в центре Петербурга ранил врача из травматического оружия и совершил самоубийство, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу во вторник.

"Из материалов уголовного дела следует, что 25 декабря 2018 года в медицинской клинике, расположенной в Центральном районе, неизвестный мужчина, обратившийся за оказанием помощи, произвел несколько выстрелов из двух травматических пистолетов во врача клиники, причинив ей ранения", - говорится в сообщении СКР.

Следователи осматривают место происшествия, назначаю необходимые экспертизы, устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев.

"Потерпевшей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отмечает СКР.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что в медицинском центре на 4-ой Советской улице, 42 в 15.38 пациент выстрелил из травматического оружия в ногу врачу и выстрелил в себя.