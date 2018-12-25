Крым пока не нашел финансирование для проекта ж/д ветки из Керчи в Симферополь

25.12.18 17:51

© РИА Новости. Александр Полегенько

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Вопрос создания прямой железнодорожной ветки с востока Крыма в центральную часть полуострова не снят с повестки дня, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Вопросы, связанные с расчетом, с технико-экономическим обоснованием в части строительства этой ветки пока на контроле в Минтрансе (РФ - ИФ), мы продолжаем это обсуждать. Решения еще нет. Были частные инвесторы, концессионеры заходили, которые говорили, что готовы с государством вложить деньги и построить эту ветку, но пока решения нет", - заявил С.Аксенов на пресс-конференции во вторник в Симферополе.

Он добавил, что проект довольно сложный, требует масштабных вложений.

"С точки зрения логики и здравого смысла, конечно, она (такая ж/д ветка - ИФ) должна быть, но сложный рельеф, достаточно дорогостоящая работа, колоссальные суммы (вырисовываются - ИФ) - начали предварительно считать, что необходимо сделать. Конечно, было бы лучше, если бы мы ехали Керчь-Симферополь без захода в Джанкой (север Крыма - ИФ)", - заявил С.Аксенов.

Транспортная логистика в Крыму в его украинскую бытность была иной, чем после вхождения в состав России: поток машин и поезда шли с Украины, и основным было направление Джанкой-Симферополь.

После сдачи автомобильной части моста через Керченский пролив в мае 2018 года и ожидаемого ввода в эксплуатацию ж/д части проекта в декабре 2019 года транспорт движется с востока полуострова, основным должен стать маршрут Керчь-Симферополь, считают власти республики.

Они осенью 2017 года предложили построить на полуострове новую ж/д дорогу протяженностью 215 км от Керчи до Симферополя через Белогорск. Как писала газета "Ведомости", на маршруте Керчь-Феодосия потребуется реконструкция и электрификация путей, это сопоставимо по инвестициям с новым строительством, а от Феодосии до Симферополя должен быть построен 121 км новой электрифицированной однопутной железной дороги. Стоимость участка оценивалась примерно в 20 млрд рублей. Также в проект входили текущий ремонт железной дороги на двух действующих участках Феодосия-Джанкой и Джанкой-Симферополь.