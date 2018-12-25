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Проезд в электричках в ряде регионов ЦФО подорожает с 1 января

© РИА Новости. Александр Кряжев
25 декабря. Interfax-Russia.ru - Новые тарифы на пригородные железнодорожные перевозки пассажиров утверждены с 1 января 2019 года в ряде регионов Центральной России, говорится в сообщении АО "Центральная ППК" (ЦППК).

Так, с 1 января, согласно приказу управления госрегулирования тарифов Брянской области, стоимость проезда в электричках составит 22,24 рубля за тарифную зону (протяженностью 10 км). В 2018 году стоимость проезда составляла 21,40 рубля за зону. В Рязанской области в следующем году стоимость проезда возрастет до 23,5 рубля за зону (в 2018 году - 22,5 рубля). Стоимость проезда на территории Владимирской области увеличится на 1 рубль - до 28 рублей за одну десятикилометровую зону.

Также тарифы на пригородные пассажирские перевозки с нового года возрастут в Орловской и Курской областях. Отмечается, что в этих двух регионах будет применяться новая система тарификации пригородных перевозок, согласно которой стоимость билета рассчитывается от расстояния поездки в километрах.

Так, в Орловской области стоимость проезда будет рассчитываться исходя из тарифа 2,23 рубля за 1 километр, в Курской области - 2 рубля за километр.

При этом, помимо индексации тарифа, в связи с вводом новой системы тарификации у пассажиров возможны дополнительные изменения стоимости проезда как в меньшую, так и в большую сторону в зависимости от выбранного маршрута, говорится в сообщении ЦППК.

Кроме того отмечается, что в связи с ограниченным обращением монет номиналом менее 10 копеек для удобства оплаты проезда установленные субъектами тарифы по Брянской и Орловской областям будут округлены до 10 копеек в меньшую сторону.

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