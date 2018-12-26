Школьники в Петропавловске-Камчатском второй день не учатся из-за непогоды

26.12.18 06:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Занятия первой смены во всех школах Петропавловска-Камчатского и в учреждениях дополнительного образования в среду из-за циклона отменены, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

"В городе идет мокрый снег при порывистом ветре. Чтобы школьникам не пришлось сидеть промокшими на уроках, принято решение отменить занятия", - сказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель горадминистрации.

Как сообщалось, во вторник из-за сильного снега и ветра занятия обеих смен в школах Петропавловска-Камчатского были отменены для учеников всех классов.