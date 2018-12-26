Четыре новых памятника природы создадут в Якутии

26.12.18 06:18

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - На заседании правительства Якутии принято постановление о создании особо охраняемых природных территорий (ООПТ) республиканского значения - "Бачык", "Кетеме", "Еланка" в Хангаласском и "Титириктях" в Олекминском районах республики, сообщает в среду пресс-служба регионального главы и правительства.

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев отметил, что проект "Создание Геологического парка "Кембрий" Якутии на территории Олекминского, Хангаласского районов" был поддержан и внесен в коммюнике от 7 июля 2017 года, подписанного генеральным директором ЮНЕСКО И.Боковой о поддержке проектов Якутии.

Первый геологический парк "Кембрий" создается в соответствии с законом об ООПТ на основании заключения Палеонтологического института им. А.А.Борисяка Российской академии наук.

"На территории Хангаласского, Олекминского и Алданского улусов находятся геологические памятники природы мирового ранга, классические стратиграфические разрезы нижнего кембрия. Данные разрезы являются свидетелями возникновения биоразнообразия на планете. Здесь в теплом Кембрийском море произошел так называемый "Кемрийский взрыв", вследствие чего появились первые членистоногие животные. Разрезы нуждаются в государственной охране и могут стать отличными объектами для научных исследований, а также в развитии экологического туризма", - говорится в сообщении.

"Бачык" располагается на площади 11 га, "Еланка" - 10 га, "Кетеме" - 250 га, "Титириктях" - 3 га. Проект согласован с органами местного самоуправления, Министерством экологии и природных ресурсов РФ, со всеми ведомствами и прошел государственную экологическую экспертизу и общественное обсуждение.

"Создание памятников природы предполагается без изъятия земельных участков и акваторий, используемых для общегосударственных нужд, у собственников и пользователей. Они будут внесены в единый государственный реестр недвижимости", - отмечается в сообщении.