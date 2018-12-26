26.12.18 06:35

© РИА Новости. Михаил Мордасов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено в Приморье в ночь на четверг, спасатели предупреждают о возможном быстром обледенении морских судов.

В ночь на 27 декабря в Приморье объявлено штормовое предупреждение. В заливе Петра Великого ожидается очень быстрое обледенение судов. Явление сохранится в течение трех суток, сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на учреждение по пожарной безопасности, ГО ЧС.

По информации Примгидромета, осадков во Владивостоке в предновогоднюю неделю не ожидается. С середины недели в городе значительно похолодает: в ночные часы температура воздуха опустится до -16...-20 градусов, днем -12...-16 °С. Сильный северо-западный ветер усилит ощущения холода.

В целом, за первые две декады декабря во Владивостоке выпало около 5-7% декадной нормы осадков, преимущественно в виде дождя.