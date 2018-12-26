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26.12.18 06:35
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
В ночь на 27 декабря в Приморье объявлено штормовое предупреждение. В заливе Петра Великого ожидается очень быстрое обледенение судов. Явление сохранится в течение трех суток, сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на учреждение по пожарной безопасности, ГО ЧС.
По информации Примгидромета, осадков во Владивостоке в предновогоднюю неделю не ожидается. С середины недели в городе значительно похолодает: в ночные часы температура воздуха опустится до -16...-20 градусов, днем -12...-16 °С. Сильный северо-западный ветер усилит ощущения холода.
В целом, за первые две декады декабря во Владивостоке выпало около 5-7% декадной нормы осадков, преимущественно в виде дождя.
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