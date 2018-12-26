Рейс Якутск-Благовещенск задерживается на 11 часов

26.12.18 06:39

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании "Якутия", который должен был в среду утром вылететь из Якутска в Благовещенск, задержан на 11 часов, следует из данных на сайте аэропорта Благовещенск (Амурская область).

По расписанию борт должен был приземлиться в аэропорту столицы Приамурья в 10:30.

"Рейс задержан по решению авиакомпании. Несмотря на погодные условия, аэропорт Благовещенск работает в штатном режиме, пассажиры и самолеты обслуживаются в соответствии с регламентом", - сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в Минтрансстрое области.

Предварительно пассажиры рейса Якутск-Благовещенск прибудут в пункт назначения в 21:30, обратный рейс намечен на 22:40.