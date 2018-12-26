Таможня не допустит незаконного вывоза косаток и белух из бухты в Приморье

26.12.18 06:41

© РИА Новости. Антон Денисов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) взяла под контроль ситуацию в бухте Средняя в Приморье, где в вольерах содержатся косатки и белухи, чтобы не допустить незаконного вывоза морских млекопитающих, которого опасаются экологи.

"Эта ситуация находится на контроле ДВОТ, наше аналитическое подразделение ведет ежедневный анализ оформления косаток и других морских млекопитающих, то есть каждый факт подачи декларации на вывоз морских млекопитающих поверяется. Если есть нарушения, будут принимать соответствующие меры", - сообщил в среду журналистам исполняющий обязанности начальника ДВОТ Алексей Кураев.

По его словам, декларации на вывоз морских млекопитающих подаются нечасто.

"Я не помню, чтобы в этом году были поданы такие декларации. Это, как правило, единичные случаи, и они тщательно проверяются", - добавил А.Кураев.

Он напомнил, что в 2016-2017 годах сотрудники правоохранительных органов возбуждали уголовные дела о незаконном перемещении белух.