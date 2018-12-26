Заключен новый контракт на запуск ракеты "Союз" с иностранным спутником

26.12.18 06:46

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Компания "Главкосмос Пусковые услуги" (дочернее предприятие Роскосмоса) заключила третий контракт на запуск коммерческого спутника на ракете "Союз-2.1а", сообщила в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор по маркетингу и коммуникациям компании Мила Савельева.

"Мы пока не афишируем детали. Могу только сказать, что контракт подписан в этом году. Позднее мы сообщим подробности контракта", - сказала М.Савельева.

По ее словам, пока преждевременно говорить о дате пуска. В компании "Главкосмос Пусковые услуги" также пока не озвучивают компания какой страны заключила контракт.