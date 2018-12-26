Режим "черного неба" вновь введен в Кемерово

26.12.18 06:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Кемеровской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на территории города Кемерово, сообщает пресс-служба областной администрации в среду.

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

Предприятиям городов рекомендуется на сутки задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно режиму N1.

По данным кемеровского гидрометеоцентра, в ночь на 26 декабря на территории области минимальные температуры достигали минус 38 градусов, местами сильные морозы до минус 43 градусов.

Как сообщалось, с наступлением холодов режим НМУ в Кемерово впервые был введен 4 декабря, в Новокузнецке и Прокопьевске - с 5 декабря и был снят спустя четыре дня.