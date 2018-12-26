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26.12.18 06:53
Стоимость проезда в Томске увеличится с 1 января
В настоящее время стоимость проезда в маршрутных автобусах составляет 18 руб., в троллейбусах и трамваях - 16 руб.
"С 1 января 2019 года цена проезда в автобусах и электротранспорте составит 21 руб. Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет проезд на автобусах будет стоить 18 руб. и 16 руб. - в трамваях и троллейбусах", - говорится в пресс-релизе.
Также сообщается, что с 1 июля 2019 года в Томске введут вечерний тариф.
Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет проезд в вечернее время будет стоить 18 руб., для всех остальных категорий пассажиров тариф составит 25 руб. На электротранспорте в вечернее время также сохранится льготный проезд для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в размере 16 руб.
При этом стоимость провоза багажа останется прежней - 10 руб. на всех видах транспорта.
Отмечается, что перевозчики предлагали установить общий тариф в 30 руб., а вечерний тариф - в 35 руб.
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