Стоимость проезда в Томске увеличится с 1 января

26.12.18 06:53

© РИА Новости. Руслан Кривобок

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр Томска Иван Кляйн подписал постановление о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 2019 года, сообщает пресс-служба городской администрации в среду.

В настоящее время стоимость проезда в маршрутных автобусах составляет 18 руб., в троллейбусах и трамваях - 16 руб.

"С 1 января 2019 года цена проезда в автобусах и электротранспорте составит 21 руб. Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет проезд на автобусах будет стоить 18 руб. и 16 руб. - в трамваях и троллейбусах", - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что с 1 июля 2019 года в Томске введут вечерний тариф.

Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет проезд в вечернее время будет стоить 18 руб., для всех остальных категорий пассажиров тариф составит 25 руб. На электротранспорте в вечернее время также сохранится льготный проезд для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в размере 16 руб.

При этом стоимость провоза багажа останется прежней - 10 руб. на всех видах транспорта.

Отмечается, что перевозчики предлагали установить общий тариф в 30 руб., а вечерний тариф - в 35 руб.