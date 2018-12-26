|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.12.18 07:54
Почти 20 автомобилей "скорой помощи" получит Хакасия
"10 машин "скорой помощи" поступили в Хакасию в рамках федерального проекта. Машины уйдут на станции скорой помощи в Абакане, Черногорске, Саяногорске, а также в районные больницы в Белом Яре, Бограде, Усть-Абакане, Аскизе. (...) В Хакасии порядка 200 тыс. человек ежегодно обращаются за медицинской помощью в "скорую". В следующем году ожидается поступление еще 18 машин, что позволит вывести первичную медицинскую помощь на новый уровень", - говорится в сообщении.
По данным властей, увеличение автопарка машин позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи. Руководство региона намерено продолжить работу с федеральным центром по привлечению современной техники в республику.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket