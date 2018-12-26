Почти 20 автомобилей "скорой помощи" получит Хакасия

26.12.18 07:54

© РИА Новости. Андрей Стенин

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Десять автомобилей скорой медицинской помощи получили учреждения здравоохранения Хакасии, что позволит повысить качество оказания оперативной помощи жителям, сообщает в среду пресс-центр правительства региона.

"10 машин "скорой помощи" поступили в Хакасию в рамках федерального проекта. Машины уйдут на станции скорой помощи в Абакане, Черногорске, Саяногорске, а также в районные больницы в Белом Яре, Бограде, Усть-Абакане, Аскизе. (...) В Хакасии порядка 200 тыс. человек ежегодно обращаются за медицинской помощью в "скорую". В следующем году ожидается поступление еще 18 машин, что позволит вывести первичную медицинскую помощь на новый уровень", - говорится в сообщении.

По данным властей, увеличение автопарка машин позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи. Руководство региона намерено продолжить работу с федеральным центром по привлечению современной техники в республику.