Следователи проведут дополнительное расследование дела Мотузной

26.12.18 07:59

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело в отношении студентки из Барнаула (Алтайский край) Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих за "мемы" в соцсети "Вконтакте", возвращено из суда для дополнительного расследования, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ.

"Дело возвращено судом в следственные органы для проведения дополнительного расследования. Мы это расследование будем проводить. В настоящее время сама Мотузная не находится в розыске в связи с расследованием дела", - сказали в пресс-центре.

Между тем сама М.Мотузная сообщала в социальных сетях, что после возвращения дела из суда она покинула Россию и длительное время находится в Киеве (Украина).