Обрыв провода оставил без электричества 11 поселков в Бурятии

26.12.18 08:02

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Отключение электроэнергии из-за обрыва провода произошло в Баунтовском районе Бурятии, без электроснабжения оказались 11 населенных пунктов, сообщает Главное управления МЧС России по региону.

По информации ведомства, информация об отключении поступила в 9:00 по местному времени (05:00 мск), через полтора часа большинство потребителей были запитаны по резервной схеме от газотурбинной установки.

"В настоящее время без электроснабжения остаются три населенных пункта - Россошино, Романовка, Монгой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "МРСК Сибири" агентству "Интерфакс" сообщили, что в настоящее время энергетики подключают социально-значимые объекты к дизель-генераторам для восстановления электроснабжения в обесточенных поселках.

На месте работают четыре бригады филиала "Бурятэнерго".