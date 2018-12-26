Школьники нескольких городов Урала вновь не пошли в школу из-за 35-градусных морозов

26.12.18 08:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Школы ряда городов Уральского федерального округа в среду вновь частично или полностью отменили занятия из-за сильных морозов.

Так, в Кургане, где утром столбик термометра опустился до -34 градусов, полностью отменены занятия в школах, сообщается на сайте горадминистрации.

По данным курганского гидрометцентра, в целом по области температура воздуха при прояснении достигает -40 градусов, ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Во всех городах Тюменской области - Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске, где утром 26 декабря было -32-34 градусов, не учатся дети с первого по девятый классы, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в горадминистрациях.

В Ханты-Мансийске из-за 30-градусного мороза также отменены занятия у школьников с первого по девятый классы.

Согласно рекомендациям департамента образования администрации Екатеринбурга, дети могут не ходить на занятия в школы при определенных погодных условиях. Так, для учеников начальной школы уроки могут быть отменены при 28-градусном морозе без ветра или при 25-градусном морозе с ветром.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Екатеринбурге в ночь на среду температура воздуха составила -24-26 градусов, ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что 24-25 декабря из-за сильных морозов были полностью отмены занятия в школах Ханты-Мансийского автономного округа и Кургана, частично или полностью не учились и школьники в городах Тюменской области.

Кроме того, в минувший понедельник частично были отменены занятия в школах Салехарда и Нового Уренгоя (ЯНАО).