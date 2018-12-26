Вертолетная бригада ЦВО на Урале пополнилась тремя Ми-24П

26.12.18 09:08

© РИА Новости. Максим Блинов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Три ударных вертолета Ми-24П "Крокодил" поступили по гособоронзаказу на вооружение сформированной бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Вертолеты Ми-24 будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также будут применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена", - говорится в сообщении.

С 2017 года на вооружение летчиков ЦВО в Свердловской области поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по запуску и встрече экипажей кораблей "Союз" из космоса.