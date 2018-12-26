Тренера ФК "Енисей" лишили водительских прав за отказ пройти освидетельствование на опьянение

26.12.18 09:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 декабря. Interfax-Russia.ru- Мировой суд лишил на 1,5 года водительских прав тренера красноярского футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева, а оштрафовал его на 30 тыс. рублей за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в канцелярии суда.

"Да, данное решение принято, но в законную силу не вступило, в течение 10 дней оно может быть обжаловано", - сообщили в канцелярии.

При этом самого Д.Аленичева на заседании суда не было. По информации пресс-службы футбольного клуба, в настоящее время он находится в отпуске.

Вечером 19 ноября инспекторы ГИБДД задержали автомобиль с логотипами футбольного клуба "Енисей", в котором находился водитель с признаками алкогольного опьянения. По данным информированного источника, за рулем был главный тренер команды Д.Аленичев.

Позже, в интервью журналистам местных СМИ Д.Аленичев назвал эту историю "фальсификацией" и "настоящим спектаклем", который организовали его недоброжелатели, с целью вынудить уйти в отставку и очернить его репутацию.

Д.Аленичев возглавил "Енисей" летом 2017 года. По итогам прошлого сезона красноярский клуб впервые в истории вышел в российскую футбольную Премьер-лигу (РФПЛ).

По итогам первого полугодия в сезоне 2018/2019 года РФПЛ красноярский "Енисей" находится на последнем, 16 месте турнирной таблицы.