Смерчи, снег, ветер и гололедицу прогнозируют в Сочи

26.12.18 10:31

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Службы Сочи переведены в усиленный режим работы из-за приближения непогоды.

"26 декабря на территории Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы до 17 метров в секунду. В прибрежной территории дождь, в горных районах - с мокрым снегом", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в среду.

Кроме того, прогнозируется понижение температуры.

Власти предупреждают об ухудшении видимости от 500 до 1 тыс. м. Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах гололедица.

Сотрудник пресс-службы администрации Сочи сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что все городские службы переведены на усиленный режим работы.

"26 декабря, а также в течение суток 27 и 28 декабря на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в горах Краснодарского края выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно.

"Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. По возможности отказаться от использования личного транспорта. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112", - сказал сотрудник пресс-службы.