Проблему очередей в детские сады Северной Осетии планируется решить к 2020 году

26.12.18 10:42

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Шесть детских садов и около 10 пристроек к существующим дошкольным учреждениям построят в Северной Осетии в 2019 году при поддержке федерального центра, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Надеюсь, к 2020 году мы полностью снимем очередность в детские сады по республике", - приводятся в сообщении слова главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

В конце декабря в Ирафском районе республики открылся новый двухэтажный детский сад на 120 мест стоимостью свыше 114 млн рублей.

"Строительство этого учреждения - очередной шаг в социально-экономическом развитии, а значит, в улучшении качества жизни жителей района. Детский сад оснащен всем необходимым, соответствует самым высоким стандартам", - отметил на церемонии открытия В.Битаров.

Как сообщалось, Северная Осетия в 2019 году получит дополнительное финансирование из федерального центра на строительство и реконструкцию 11 объектов социальной инфраструктуры, в частности, на строительство детских садов, поликлиники и двух амбулаторий.