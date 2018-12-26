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26.12.18 10:42
Проблему очередей в детские сады Северной Осетии планируется решить к 2020 году
"Надеюсь, к 2020 году мы полностью снимем очередность в детские сады по республике", - приводятся в сообщении слова главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
В конце декабря в Ирафском районе республики открылся новый двухэтажный детский сад на 120 мест стоимостью свыше 114 млн рублей.
"Строительство этого учреждения - очередной шаг в социально-экономическом развитии, а значит, в улучшении качества жизни жителей района. Детский сад оснащен всем необходимым, соответствует самым высоким стандартам", - отметил на церемонии открытия В.Битаров.
Как сообщалось, Северная Осетия в 2019 году получит дополнительное финансирование из федерального центра на строительство и реконструкцию 11 объектов социальной инфраструктуры, в частности, на строительство детских садов, поликлиники и двух амбулаторий.
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