Аэропорт Волгограда возобновил работу, нарушенную из-за снегопада

26.12.18 10:53

© РИА Новости. Игорь Самойлов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Волгоградский аэропорт, работа которого была нарушена из-за снегопада и метели, начал принимать и отправлять рейсы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в справочной воздушной гавани.

"Снегопад прекратился. В настоящее время аэропорт принимает и выпускает рейсы", - сказал собеседник агентства.

По его информации, все рейсы, прилет которых был задержан во вторник, прибыли. В том числе посадку в аэропорту Волгограда уже совершили авиарейсы компаний "Победа" из Санкт-Петербурга и "S7 Airlines" из Москвы, которые вынуждены были уйти на запасные аэродромы в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада и метели в Волгограде во вторник был задержан прилет шести и отправка четырех авиарейсов. На запасные аэродромы ушли два авиарейса, которые непогода застала в пути. Авиарейс из Санкт-Петербурга авиакомпании "Победа" совершил посадку в аэропорту Краснодара, а рейс из Москвы авиакомпании "S7 Airlines" - в аэропорту Ростова-на-Дону.