Лояльного отношения к нетрезвым водителям в новогодние праздники не будет - ГИБДД

26.12.18 11:04

© РИА Новости. Игорь Агеенко

26 декабря. Interfax-Russia.ru - ГИБДД РФ предупреждает граждан, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям в новогодние праздники не будет.

"Госавтоинспекция МВД России обращает особое внимание всех участников дорожного движения, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни с период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время", - сообщает ведомство.

Отмечается, что "повсеместно будут проводиться массовые проверки, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения".

В ГИБДД также предупредили, что в период новогодних праздников на дорогах будут дежурить дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах.