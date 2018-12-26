Беглов принял отставку вице-губернатора Петербурга Албина

26.12.18 11:38

© РИА Новости. Алексей Никольский

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова, сообщила пресс-служба Смольного.

Координация и контроль за деятельностью блока, который курировал И.Албин, временно возложены на вице-губернатора Николая Бондаренко.

Координация и контроль за деятельностью блока, который курировал М.Мокрецов, временно возложены на вице-губернатора Сергея Мовчана. С 27 декабря непосредственное руководство комитетом имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга, которое осуществлял М.Мокрецов, будет исключено из полномочий вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов имущественного блока. Временное исполнение обязанностей КИО возложено на заместителя председателя комитета Александра Германа, говорится в сообщении.

И.Албин с ноября 2014 года отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации государственной охраны объектов культурного наследия, транспорта, энергетики, тарифного регулирования.

М.Мокрецов возглавлял финансовый блок правительства Санкт-Петербурга, отвечал за решение вопросов экономического планирования, учета государственного имущества города, инвентаризации мониторинга земель, землеустройства, вопросов, связанных с осуществлением государственного управления в сфере имущественных отношений, управлением федеральной собственностью, налоговой, финансовой политики, разработки и исполнения бюджета города. С августа 2017 года М.Мокрецов одновременно возглавлял комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Накануне со своей должности ушла председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. После назначения А.Беглова врио губернатора также ушли с должностей начальник аппарата Давид Адамия и председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов.