Два новых индустриальных парка планируется открыть в Тверской области - губернатор

26.12.18 11:43

© РИА Новости. Сергей Субботин

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Два новых государственных индустриальных парка - "Боровлево-3" и "Эммаусс" планируется создать в 2019 году в Тверской области, сообщил журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

"В работе с предпринимателями мы развиваем принцип "единого окна" - создаём центр поддержки бизнеса, где можно будет решить различные вопросы: зарегистрироваться, получить субсидии, господдержку, стать резидентом технопарка", - сказал И.Руденя.

По его словам, на открытие индустриальных парков "Боровлёво-3" и "Эммауcс" Тверская область рассчитывает получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. "Участки будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении критериев эффективности проекта. Регион обеспечит строительство дорог и подведение всех коммуникаций", - уточнил губернатор.

В настоящее время в Тверской области действуют индустриальные парки: "Боровлёво-1 и -2" и "Раслово" в Калининском районе, "Две башни" и "Композит Сити" в Твери, "MSB-Удомля" в Удомельском городском округе, "Итомля" в Ржевском районе. В числе резидентов - Hitachi, Paulig, Orion, SKF.

Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 млрд рублей, в них создано свыше 4,7 тыс. рабочих мест, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.