Проезд в электричках в Москве и Московской области подорожает с 1 января

26.12.18 12:02

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Новые тарифы на пригородные железнодорожные перевозки пассажиров утверждены с 1 января 2019 года в Москве и Московской области, говорится в сообщении АО "Центральная ППК" (ЦППК).

Так, с 1 января, согласно постановлению правительства Москвы и распоряжению комитета по ценам и тарифам Подмосковья, изменится стоимость проезда по столице и области.

Стоимость разового билета на маршрутах Москва - область и по территории Московской области составит 23 рубля за 1 тарифную зону. Стоимость разового билета в пределах столицы составит 36 рублей.

В 2018 году стоимость проезда составляет 22 рубля за зону, стоимость проезда по Москве - 34 рубля.

Новые тарифы будут опубликованы на сайте, сообщает ЦППК. С информацией о стоимости проезда можно ознакомиться на пригородных пассажирских станциях.

Как сообщалось, в 2019 году проезд в столичном транспорте подорожает на 5%. Так, со 2 января 2019 года проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей в 2018 году.