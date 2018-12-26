|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.12.18 12:02
Проезд в электричках в Москве и Московской области подорожает с 1 января
Так, с 1 января, согласно постановлению правительства Москвы и распоряжению комитета по ценам и тарифам Подмосковья, изменится стоимость проезда по столице и области.
Стоимость разового билета на маршрутах Москва - область и по территории Московской области составит 23 рубля за 1 тарифную зону. Стоимость разового билета в пределах столицы составит 36 рублей.
В 2018 году стоимость проезда составляет 22 рубля за зону, стоимость проезда по Москве - 34 рубля.
Новые тарифы будут опубликованы на сайте, сообщает ЦППК. С информацией о стоимости проезда можно ознакомиться на пригородных пассажирских станциях.
Как сообщалось, в 2019 году проезд в столичном транспорте подорожает на 5%. Так, со 2 января 2019 года проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей в 2018 году.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket