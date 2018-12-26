В Кремле не находят статьи Конституции требующие переосмысления - Песков

26.12.18 12:29

© РИА Новости. Сергей Гунеев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - В Кремле нет позиции по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока какой-то позиции на этот счет нет. Разные экспертные точки зрения, в том числе точка зрения Володина, действительно озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счет пока не сформулировано", - сказал Д.Песков журналистам, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о необходимости анализа Конституции на соответствие требованиям времени.

"Каких-либо работ в этом контексте не производится", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не находят конкретные статьи Конституции, требующие переосмысления; о каких положениях идет речь, необходимо спрашивать у автора инициативы - спикера Госдумы.

В.Володин накануне заявил, что считает возможным проанализировать Конституцию РФ на предмет соответствия требованиям времени, не затрагивая ее основополагающих положений.

"В обществе практически каждый раз возникают вопросы, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности", - сказал В.Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации.

"В этой связи 25 лет (Конституции РФ) - то время, когда можно в принципе было бы ответить на эти вопросы. Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты", - сказал В.Володин.