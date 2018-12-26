|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.12.18 12:38
Евро впервые с 18 сентября превысил 79 рублей
Курс евро в 12:17 МСК составил 79,01 руб./EUR1, прибавив 75,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 69,35 руб./EUR1 - плюс 68 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 71,38 копейки - до 73,69 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах в условиях "тонкого" рынка во второй день Рождественских праздников. В среду в связи с праздником закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии. При этом рубль потерял поддержку от спроса на рублевую ликвидность в рамках пика налогового периода декабря, так как основные налоги месяца (НДС, НДПИ и акцизы) были перечислены в бюджет накануне, 25 декабря.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket