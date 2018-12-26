Евро впервые с 18 сентября превысил 79 рублей

26.12.18 12:38

© РИА Новости. Антон Денисов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, курс евро превысил 79 руб. впервые с 18 сентября, доллар торгуется на отметке 69,35 руб./$1 впервые с 12 сентября.

Курс евро в 12:17 МСК составил 79,01 руб./EUR1, прибавив 75,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 69,35 руб./EUR1 - плюс 68 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 71,38 копейки - до 73,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах в условиях "тонкого" рынка во второй день Рождественских праздников. В среду в связи с праздником закрыты биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии. При этом рубль потерял поддержку от спроса на рублевую ликвидность в рамках пика налогового периода декабря, так как основные налоги месяца (НДС, НДПИ и акцизы) были перечислены в бюджет накануне, 25 декабря.